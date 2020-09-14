الدوحة تستثمر 200 مليار دولار في أمريكا... و650 شركة أمريكية تعمل في قطر

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جاءت تصريحات محمد بن عبد الرحمن، عقب اجتماع ثنائي مع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش الحوار الاستراتيجي (القطري - الأمريكي) الثالث المنعقد في واشنطن.

وقالت صحيفة "الشرق" القطرية، إن الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونشر وزير الخارجية القطري صورة تجمعه بوزير الخارجية الأمريكية، على "تويتر" وأرفقها بتعليق قال فيه: "اليوم في واشنطن حيث انطلقت الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "اجتماع اليوم إنجاز آخر مهم لمسيرة العلاقات الوطيدة والتاريخية بين بلدينا ورغبتنا المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. كل الشكر لصديقي وزير الخارجية الأمريكي على الاستضافة".

وقال في تدوينة أخرى: "قمنا خلال الاجتماع بالتوقيع على مذكرة التفاهم للعام الثقافي (قطر - الولايات المتحدة ٢٠٢١) ومذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإعلان نوايا حول إقامة حكومة دولة قطر منتدى استثماري في ٢٠٢١".

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وأضاف: "تطرقنا إلى تعاوننا في عدد من المواضيع لاسيما السلام في أفغانستان و(كوفيد - 19)".

ولفتت شبكة "سي إن بي سي عربية" إلى قول وزير الخارجية القطري: "أن شراكتنا التجارية مع واشنطن لا تزال قوية، وهي بالفعل قوية أكثر من أي وقت مضى".

ونوهت إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر مستثمر أجنبي في قطر بأكثر من 650 شركة أمريكية تعمل في البلاد أغلبها في قطاع الصناعات النفطية".

وأضافت: "تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة لقطر من الطائرات والآلات والمركبات والأدوات الطبية، والمنتجات الزراعية، في حين تستورد الغاز الطبيعي المسال والألمنيوم والأسمدة والكبريت من قطر".