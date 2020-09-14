وبحسب المقطع المصور، الذي نشره الحساب، يوجه مواطن إسرائيلي رسالة إلى السعوديين والعمانيين للمجيء إلى إسرائيل وتوقيع اتفاق سلام معها أسوة بالإمارات والبحرين.
وفي المقطع، الذي تم تصويره على جسر السلام في مدينة نتانيا الساحلية الإسرائيلية، تظهر أعلام الإمارات والبحرين إلى جانب الأعلام الإسرائيلية.
وفي خلفية المقطع يقول المواطن الإسرائيلي باللغة العربية: "أنا موجود هنا في جسر السلام، وأمامنا يرفرف علم البحرين وعلم الإمارات، يرفرفان هنا في إسرائيل، في مدينة نتانيا الساحلية 30 كم شمال تل أبيب".
وأضاف: "تعالوا يا سعوديين تعالوا يا عمانيين نستفيد جميعا من ثمار السلام".
ومساء اليوم الإثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المزيد من الدول العربية في الطريق للانضمام إلى الاتفاقيات مع إسرائيل.
وقال نتنياهو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "أمسك بيدي مسودة اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وتصريح السلام التاريخي بين إسرائيل والبحرين".
وأضاف "هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط. أعدكم وفقا لما أشاهده هنا، بأن دول أخرى ستقوم بذلك أيضا".
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة إلى السعوديين والعمانيين من الخارجية الإسرائيلية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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