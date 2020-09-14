أول اتفاق من نوعه بين مؤسستين إماراتية وإسرائيلية

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في دبي، اليوم الإثنين، توقيعه مذكرة تفاهم مع بنك "هبوعليم" الإسرائيلي، في أول اتفاق من نوعه بين مصرفين من البلدين.

وبحسب البيان عن حكومة دبي، نشرته بوابة "العين" الإماراتية، جاء في البيان أنه "تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين، وتندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل".

​وأشار البيان إلى أن التوقيع حضره "هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ودوف كوتلر الرئيس التنفيذي في بنك هبوعليم".

وقال شاين نيلسون: "ننظر للمستقبل بعين التفاؤل وسنعمل أن تكون هذه الخطوة منسجمة مع أهداف الجانبين لآفاق التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري".

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وأضاف: "ستقدم هذه الاتفاقية فرصة قيّمة لعملائنا لمزاولة الأعمال والتجارة، إلى جانب تعزيز مكانتنا كشريك مصرفي موثوق للشركات في كل الدول والمناطق التي تمتد فيها أعمالنا".

من جانبه قال دوف كوتلر الرئيس التنفيذي في بنك هبوعليم أن الاتفاق "يمثل إنجازاً لافتاً سيمكن العملاء في إسرائيل من إجراء معاملات مصرفية مباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي مع دول أخرى"، وفقا للبيان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس الماضي اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما، واتفاقهما على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف دعم الاستثمار بين البلدين.