مطلب عاجل من السعودية تجاه أزمة الروهينجا في ميانمار

وبحسب وكالة "واس"، وفي كلمة أمام الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، دعا سفير المملكة في الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل المجتمع الدولي، للتحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.

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وأعرب الواصل عن القلق إزاء ما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب القوات المسلحة ضد الروهنينغا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاشين وشان والمناطق الأخرى في شمال ميانمار من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية.

‎وجدد الواصل دعوة حكومة المملكة إلى تكثيف الجهود الدولية لحل هذه الأزمة من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجرين.

كما دعا الواصل القيادة المدنية في ميانمار إلى إثبات "أنها جديرة باحترام العالم بمساندة شعبها وذلك عن طريق احتضانها لكل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة".