الكويت: صحة الأمير تشهد تحسنا

الكويت/ الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أن صحة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، تشهد تحسنا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المجلس، في بيان أنه "أحيط بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية لسمو الأمير".

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ودعا المجلس "الجميع إلى استقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية".

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، غادر أمير الكويت إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، "بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة".

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين أول 2019.

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