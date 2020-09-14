السودان.. ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 114

السودان/ عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أعلن السودان، الإثنين، ارتفاع قتلى السيول والفيضانات بالبلاد، إلى 114 منذ بداية الخريف في يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن جملة الاضرار منذ بداية الخريف بلغت 114 وفاة و54 إصابة.

وأضافت الوزارة: "بلغت جملة المنازل المتضررة 83 ألفا و516، بينها 32 ألفا و964 كليا، و50 ألفا و552 جزئيا".

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كما أشارت إلى تضرر 43 ألفا و425 فدانا زراعيا، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي.

والسبت، أعلنت الداخلية السودانية، أن حصيلة قتلى السيول والفيضانات بلغت 106، وإصابة 54 آخرين، فيما بلغ عدد المنازل المتضررة أكثر من 70 ألفا.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية بالسودان من يونيو/حزيران ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات شديدة.

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