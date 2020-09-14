"رايتس ووتش" تتهم 3 أطراف يمنية بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، إن كلا من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وجماعة الحوثي يقيدون بشدة عملية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية، تتخذ من نيويورك مقرا لها، تطرق إليه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.

وخلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية، قال دوجاريك "نحن على دراية بعمليات الإعاقة تلك التي تحدث عنها التقرير، وآثرنا الموضوع مرارا وتكرارا، في السر والعلن، مع سلطات الأمر الواقع (يقصد الحوثيين) في اليمن".

وتسيطر جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014، وتخوض حربا ضد القوات الحكومية للعام السادس على التوالي.

وحذر التقرير الحقوقي من "العواقب الخطيرة لإعاقة عمليات المساعدة الإنسانية في ظل تفشي فيروس كورونا".

وأوضح أن "المانحين الدوليين خفضوا، في يونيو/حزيران الماضي، حجم مساهماتهم المالية، ويرجع ذلك جزئيا إلى العراقيل، ما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي المقدمة إلى ملايين المحتاجين".

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ودفعت الحرب ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، إذ يعتمد 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ودعا التقرير "أطراف النزاع إلي إنهاء هذه العرقلة فورا"، وحث المانحين الدوليين على "زيادة التمويل لهيئات الإغاثة والضغط على السلطات المحلية لاحترام المبادئ الإنسانية".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الأطراف التي اتهمتها "هيومن رايتس ووتش" بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

كما دعا التقرير "الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية".

وأفاد بأن "استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية، مع أكثر من خمس سنوات من النزاع بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية والحكومة اليمنية، أسفر عن شل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى، ما أدى إلى تفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض وانتشار سوء التغذية".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا ودول أخرى باعت أسلحة للتحالف، بقيادة السعودية، ما فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

ومنذ 2015، ينفذ هذا التحالف عمليات عسكرية في اليمن، لدعم القوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.