الخرطوم: حمدوك لم تصله دعوة لزيارة الإمارات

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

نفت الحكومة السودانية، وصول أي دعوة رسمية، لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لزيارة الإمارات، الخميس.

وقال البراق النذير الوراق السكرتير الإعلامي لحمدوك، للأناضول، الإثنين: "لا صحة للأخبار المتداولة، بأن رئيس الوزراء سيغادر إلى الإمارات، لم تأت إليه دعوة رسمية".

وأضاف الوراق: "نتأذى من فبركة الأخبار، ونوفر للشعب السوداني الأخبار الحقيقية".

والإثنين، ذكرت وسائل إعلام محلية وعربية، أن البرهان وحمدوك، سيزوران الإمارات، الخميس المقبل.

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ولم يصدر على الفور، أي بيانات أو تصريحات بشأن ما تردد في وسائل الإعلام، سواء من مكتب البرهان أو أبو ظبي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، زار البرهان وحمدوك، الإمارات لمدة يومين.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بجانب حكومة انتقالية.

وجاءت الفترة الانتقالية، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.