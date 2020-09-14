من الخميس.. الأردن يعيد إغلاق المساجد ويعلق دوام المدارس

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قررت الحكومة الأردنية، الإثنين، إعادة إغلاق المساجد وتعليق دوام المدارس، ضمن حزمة إجراءات جديدة يبدأ تنفيذها الخميس وتستمر أسبوعين، لمواجهة زيادة لافتة في الإصابات بفيروس كورونا داخل المملكة.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزراء، خلال مؤتمر صحفي، للحديث عن تطورات الحالة الوبائية في الأردن.

وتلا المتحدث باسم الحكومة، أمجد العضايلة، في المؤتمر، مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من الخميس المقبل، ولمدة أسبوعين.

ومن أبرز تلك القرارات، "تعليق دوام طلبة المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمدارس العسكرية، مع استثناء بعض الصفوف من القرار".

كما تقرر إغلاق جميع الأسواق الشعبية والمقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها في جميع محافظات المملكة.

فيما أوضح وزير التربية، تيسير النعيمي، أنه سيتم تعليق دوام المدارس، باستثناء طلبة الصفوف الأولى والثانوية العامة، والانتقال إلى التعليم عن بعد.

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ويأتي قرار تعليق دوام المدارس بعد بدء العام الجديد، في الأول من الشهر الجاري.

من جانبه، أعلن وزير الأوقاف، محمد الخلايلة، إعادة إغلاق جميع مساجد المملكة.

وبسبب "كورونا" أيضا، سبق وأن أغلق الأردن المساجد وبقية دور العبادة لنحو شهرين ونصف، قبل أن يقرر إعادة فتحها في 5 يونيو/حزيران الماضي، كما تم تعليق التعليم في المدارس، منتصف مارس/آذار الماضي.

أما وزير الصحة، سعد جابر، فأعلن خلال المؤتمر الصحفي أن المملكة سجلت 214 إصابة جديدة بـكورونا، وحالتي وفاة و49 حالة شفاء.

وبهذه الحصيلة يرتفع الإجمالي إلى 3528 إصابة، و26 وفاة، و2278 حالة شفاء.

ويرى مراقبون محليون أن الأردن يشهد انتكاسة وبائية ملحوظة منذ 7 أغسطس/ آب الماضي، إذ ارتفعت أعداد الإصابات المحلية بشكل كبير، وشهدت قفزات مستمرة.‎

وعالميا، أصاب "كورونا"، حتى مساء الإثنين، نحو 29 مليونا و284 ألف شخص، توفى منهم قرابة 930 ألفا، وتعافى أكثر من 21 مليونا و108 آلاف، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.