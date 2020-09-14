"تيكا" التركية توزع 400 طن من القمح في لبنان

بيروت/ الخليج 365

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، نحو 400 طن من القمح في لبنان، منذ كارثة تفجير مرفأ بيروت مطلع أغسطس/ آب الماضي.



وأقيمت مراسم تسليم رمزية في بيروت، تسلم خلالها الجيش اللبناني من "تيكا" مئات الأطنان من القمح المرسل من تركيا.

وفي كلمة له خلال المراسم، قال السفير التركي في بيروت هاكان تشاكيل، إن المساعدات التركية للبنان مستمرة دون انقطاع.

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وأوضح أن تلك المساعدات تشمل مستلزمات طبية وأدوية وطرود غذائية.

ولفت تشاكيل إلى أن السفارة التركية بادرت إلى إصلاح زجاج نوافذ المساجد التي تحطمت جراء انفجار بيروت.

وفي 4 آب/ أغسطس الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، إثر انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.



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