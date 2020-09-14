السودان.. وصول مساعدات كويتية وبحرينية لمتضرري الفيضان

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

وصلت طائرتين من الكويت والبحرين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، تحمل مساعدات إنسانية، دعما لمتضرري السيول والفيضانات.

وحسب بيان لوزارة الصحة السودانية، وصلت مطار الخرطوم، طائرة المساعدة الكويتية الثانية، وتحمل 10 أطنان من المواد الغذائية والصحية.

ونقل البيان، عن القائم الكويتي بالأعمال في السودان، عبد الكريم صالح، أن "جسر المساعدات الكويتية مستمر حتى نهاية هذا الشهر (سبتمبر/أيلول)".



والسبت، وصلت مطار الخرطوم، أول طائرة كويتية، تحمل 44 طنا من المواد الطبية والغذائية، دعما لمتضرري السيول والفيضانات في السودان.



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وأوضح البيان، أن طائرة بحرينية وصلت أيضا، إلى مطار الخرطوم، تحمل مساعدات طبية وأدوية لحالات الطوارئ، دعما للمتضررين من الفيضانات.



وتواصل دول عدة، أبرزها تركيا وقطر ومصر والعراق والسعودية، إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان، لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، وتسببت بتشريد آلاف السكان.



والسبت، أعلنت الداخلية السودانية، أن حصيلة ضحايا السيول والفيضانات بلغت 106 حالة وفاة، و54 إصابة، فيما بلغ عدد المنازل المتضررة أكثر من 70 ألفا.



وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

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