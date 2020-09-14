خشية هذا الأمر.. مصر تعزز احتياطيها من القمح

واشترت مصر 2.4 مليون طن من القمح من الموردين العالميين في الفترة من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب 2020، مقارنة بـ1.72 مليون طن للفترة ذاتها قبل عام، بحسب وكالة "رويترز".

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وقالت وزارة التموين المصرية إن المشتريات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاحتفاظ الدائم باحتياطي استراتيجي لا يقل عن ستة أشهر من السلع الأساسية.

وأوضحت الوزارة أن تأمين المخزون الاستراتيجى من كافة السلع الأساسية، أتى كخطوة استباقية في ظل أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وكان الرئيس السيسي وجه السلطات في مارس/ آذار بتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي في ظل تنامي المخاوف إزاء الأمن الغذائي العالمي والقلق من تعطل سلاسل التوريد بسبب الإجراءات المفروضة لاحتواء الجائحة.