واشترت مصر 2.4 مليون طن من القمح من الموردين العالميين في الفترة من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب 2020، مقارنة بـ1.72 مليون طن للفترة ذاتها قبل عام، بحسب وكالة "رويترز".
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
وأوضحت الوزارة أن تأمين المخزون الاستراتيجى من كافة السلع الأساسية، أتى كخطوة استباقية في ظل أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.
وكان الرئيس السيسي وجه السلطات في مارس/ آذار بتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي في ظل تنامي المخاوف إزاء الأمن الغذائي العالمي والقلق من تعطل سلاسل التوريد بسبب الإجراءات المفروضة لاحتواء الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر خشية هذا الأمر.. مصر تعزز احتياطيها من القمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.