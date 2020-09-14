فرنسا تؤكد استعدادها لتقديم المساعدات العاجلة للسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سفيرة جمهورية فرنسا بالسودان إيمانويل بلاتمان، استعداد بلادها لتقديم المساعدات العاجلة للسودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية عبر مركز إدارة الكوارث في باريس، تعمل مع الحكومة السودانية لتقديم المعونات والمساعدات اللازمة لضحايا الفيضانات والمتمثلة في الخيام والمواد الطبية ومعقمات المياه.

والتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الاثنين، مع سفيرة فرنسا بالسودان.

وقالت السفيرة الفرنسية، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنها قدمت تعازي ومواساة الحكومة الفرنسية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت أجزاء واسعة من السودان.

وأوضحت السفيرة الفرنسية أنها تقدمت بالتهنئة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الذي تم مؤخرا بجوبا بين الحكومة والحركات المسلحة، معربة عن تطلع بلادها للتوقيع النهائي لاتفاق السلام في الثاني من أكتوير المقبل.

وأكدت التزام فرنسا بالعمل على إقناع الأطراف التى لم تنضم بعد إلى مسيرة السلام للانضمام إلى ركب السلام، كما جددت حرص بلادها على دعم الفترة الإنتقالية والوقوف بجانب الشعب السوداني في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها.

وأضافت أن اللقاء تناول مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة "يونيتامس"، التي ستباشر عملها بالسودان فور انسحاب قوات بعثة "يوناميد" من دارفور.

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