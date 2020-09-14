شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين ابن ولى العهد الكويتى رئيسا لجهاز أمن الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت أنس الصالح، قرارًا بتعيين اللواء سالم نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لجهاز أمن الدولة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وكان نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف الأحمد، استقبل بقصر السيف اليوم، الإثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حيث قدم له اللواء الشيخ سالم النواف، وذلك بمناسبة تعيينه رئيسًا لجهاز أمن الدولة.

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وسالم النواف، من مواليد 1971، وهو خامس أبناء ولى العهد الكويتى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،. وهو ضابط شرطة لكنه دائمًا ما يظهر بالزى المدنى، ويتقلد أحيانًا مناصب إدارية كبرى فى الداخلية.

وفى وقت سابق أثيرت تسريبات حول تجسس جهاز أمن الدولة على المواطنين، حيث أثبتت التحقيقات أنها غير دقيقة، إلا أنه أوقف على إثرها رئيس الجهاز السابق طلال الصقر مع عدد من الضباط للتحقيق معهم.