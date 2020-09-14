شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى يعلن مقتل 7 وإصابة أكثر من 30 بانفجار سيارة مفخخة فى عفرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، مقتل 7 وإصابة أكثر من 30 بانفجار سيارة مفخخة في عفرين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرا له، بمقتل 10 مسلحين موالين لإيران في غارات يرجح إنها إسرائيلية على شرق سوريا، يشار إلى أن إسرائيل دأبت على شن سلسلة من الغارات الحربية على سوريا بزعم استهداف إرهابيين.

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وفى وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص الشرقي، مضيفة:" الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية على مطار التيفور والخسائر تقتصر على الماديات".

وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص الشرقي، ووصفت تلك المعلومات بأنها "أولية" دون ذكر مزيد من التفاصيل.