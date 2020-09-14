شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد الوفيات فى فلسطين جراء فيروس كورونا إلى 255 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 788 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات أخرى جراء الوباء لتصل الحصيلة الاجمالية للوفيات منذ تفشي الوباء في الأراضي الفلسطينية 255، فيما سجلت 1324 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة فى بيان نشرته وسائل إعلام فلسطينية، أن نسبة التعافى من فيروس كورونا بلغت 70.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة (85 عاما) من مخيم بلاطة، ومواطن (106 أعوام) من بيت فوريك بمحافظة نابلس، ومواطن (93 عاما) من دورا جنوب الخليل، ومواطن (88 عاما) من قلقيلية، ومواطن (65 عاما) من رأس كركر بمحافظة رام الله والبيرة.

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وتأتي هذه البيانات الفلسطينية متزامنة مع تحذير المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، بخصوص الذين يعتقدون أن نهاية الوباء ستتزامن مع طرح اللقاح الذي ما يزال قيد التطوير.

وقال "أسمع طوال الوقت أن اللقاح سيكون نهاية الوباء بالطبع لا". وأشار إلى أننا "لا نعرف حتى إذا كان اللقاح سيكون فعالا لدى جميع شرائح السكان. بعض الدلائل التي نتلقاها تفيد بأنه سيكون فعالا للبعض ولكن ليس لآخرين".

أما في إسرائيل، فإنها ستعيد فرض حجر صحي تام اعتبارا من الجمعة ولمدة ثلاثة أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد في محاولة للتخفيف من عواقب موجة إصابات ثانية. ويسجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفاعا كبيرا وبلغ 153 ألفا و2017، بينها 1103 وفيات لعدد سكان يبلغ تسعة ملايين نسمة.