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وزير الصحة الفلسطينية وممثل الأمم المتحدة يبحثان دعم القطاع الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأثنين، مع الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي، ومديرة مكتب غزة في البرنامج تشيتوسي نوجوتشي، سبل تعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي، خاصة في ظل جائحة "".

جاء ذلك خلال اجتماعهما برم الله ،حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، حيث ناقشا تنفيذ مشاريع لمعالجة النفايات الطبية في 6 مستشفيات حكومية، إضافة إلى دعم توظيف كوادر صحية لمواجهة فيروس "كورونا"، وتزويد الوزارة بأجهزة ومعدات طبية.
وثمنت وزيرة الصحة الفلسطينية التعاون والدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقطاع الصحي الفلسطيني، وقدمت عرضا عن وضع الحالة الوبائية بخصوص فيروس "كورونا" في فلسطين.

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