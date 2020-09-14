شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرفض الكشف عن معلومات بقضية مقتل هشام الهاشمى لعدم عرقلة التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، إن البوح بمعلومات حول التحقيق بمقتل الكاتب الصحفى العراقى هشام الهاشمى قد يكون "معرقلا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وأضاف: وصلنا لخيوط تحدد قتلة الهاشمى.

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى إن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقال الكاظمي إن الحكومة العراقية مستمرة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل".

بدوره أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص متورطين باغتيال الهاشمي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث وأضاف المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أن الحكومة ملتزمة بتهيئة الأجواء للانتخابات النيابية المبكرة، لافتا إلى أن موقف العراق يتمثل بالسعي لعدم التصعيد في المنطقة، وأوضح المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أن موازنة 2020 أمّنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.