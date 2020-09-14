شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السلطات المعنية فى الأردن، اليوم الإثنين، تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات بداية من يوم الخميس ولمدة أسبوعين تفاديا لانتشار فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، قد قرر تعليق إقامة الصلوات والقداديس لأسبوع في كافة كنائس مدينة الفحيص، ولمدة 14 يوما في كنيسة اللاتين، إثر إصابة أحد خدام الكنيسة بفيروس كورونا. Advertisements وكانت وزارة الصحة فى الأردن قد أعلنت بالأمس عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها 248 حالة محلية، و4 خارجيّة، حيث تعد أعلى معدل إصابة يومى منذ بدء الوباء، وأضافت "الصحة الأردنية" أنه تم تسجيل حالتيّ وفاة بالفيروس فى مستشفى الجامعة الأردنيّة وفي مستشفى الأمير حمزة.

وفيما أكد رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، أن بلاده ترفض بشكل ثابت مواجهة فيروس كورونا بتطبيق فكرة "مناعة القطيع"، موضحًا أن هذا النوع من التفكير يتعارض مع مبادئ الأردن وكرامة الإنسان، وقال الرزاز- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"ـ إن "الأردن تعامل بجدية مع بداية الجائحة من خلال تنفيذ إغلاقات كانت من بين الأسرع والأكثر حزما في العالم، وحقق المطلوب منها بضبط أعداد الإصابات وتسطيح منحنياتها، بهدف زيادة قدراتنا الصحية والإجرائية".