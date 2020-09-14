شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى ومصابين فى انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة فى مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة فصائل إرهابية، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.
وكانت وسائل إعلام وصفحات محلية سورية قد ذكرت أن انفجارا عنيفا وقع فى كراج المدينة الواقعة فى ريف حلب الشمالى، وذكرت بعض تلك الوسائل أن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل ولم ترد أى تفاصيل عن الجهة التى تقف خلف التفجير.
وفى وقت سابق، قتل طفل سوري من مدينة معرة النعمان، وأصيبت إمرأة وطفل آخر بجروح إثر استهداف لمجموعة أشخاص تمكنوا الليلة الماضية من اجتياز الشريط الحدودي السورى - التركى من منطقة ريف إدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط قتلى ومصابين فى انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.