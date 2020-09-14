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سقوط قتلى ومصابين فى انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة فى مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة فصائل إرهابية، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

 

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وكانت وسائل إعلام وصفحات محلية سورية قد ذكرت أن انفجارا عنيفا وقع فى كراج المدينة الواقعة فى ريف حلب الشمالى، وذكرت بعض تلك الوسائل أن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل ولم ترد أى تفاصيل عن الجهة التى تقف خلف التفجير.

 

وفى وقت سابق، قتل طفل سوري من مدينة معرة النعمان، وأصيبت إمرأة وطفل آخر بجروح إثر استهداف لمجموعة أشخاص تمكنوا الليلة الماضية من اجتياز الشريط الحدودي السورى - التركى من منطقة ريف إدلب.

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