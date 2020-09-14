شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللحظات الأولى لآثار انفجار سيارة مفخخة فى عفرين السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد اللحظات الأولى بعد انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السوية التي تخضع إلى سيطرة الفصائل المسلحة والإرهابية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفى وقت سابق، قتل طفل سوري من مدينة معرة النعمان، وأصيبت إمرأة وطفل آخر بجروح إثر استهداف لمجموعة أشخاص تمكنوا الليلة الماضية من اجتياز الشريط الحدودي السورى - التركى من منطقة ريف إدلب.

من ناحية أخرى، واصلت التنظيمات الإرهابية التي تعمل بإمرة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، سرقة ونهب ممتلكات الأهالي في مناطق انتشارها في قرى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي بسوريا.



انفجار في عفرين

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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مرتزقة الاحتلال التركي التابعين لما تسمى "فرقة الحمزات" الإرهابية أقدموا خلال الساعات الماضية على سلب ونهب منازل المواطنين من أموال وأثاث وأدوات منزلية في عدد من القرى التابعة لمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي وذلك بعد أن قاموا بخلع أبواب عدد من المنازل أو الدخول اليها بقوة السلاح بوجود الأهالي فيها.

وأشارت إلى أن التنظيمات الإرهابية وبأوامر من النظام التركي تمارس أبشع الجرائم وتعمل على التضييق على الأهالي بغية إخراجهم من قراهم وإسكان عوائلها مكانهم في خطوة تهدف إلى التغيير الديمغرافي للمنطقة.



موقع انفجار عفرين

وأقدمت التنظيمات الإرهابية في مناطق انتشارها مع قوات الاحتلال التركي على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين وذلك تمهيداً لنقل مئات من أسر الإرهابيين واسكانها في منازل الأهالي الأصليين الذين ضغطت عليهم وهجرتهم من المنطقة.