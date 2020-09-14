شكرا لقرائتكم خبر عن بارزانى لسفير واشنطن: نقدر اهتمام صناع القرار لدى بلادكم بالعراق وكردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الزعيم الكردى مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له. خلال اللقاء الذي حضره القنصل الأمريكي الجديد في أربيل روب وولر، نقل السفير الأمريكي للزعيم الكردي مسعود بارزاني تحيات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وأكد على الصداقة بين بلاده وإقليم كردستان، وأشار إلى أهمية الإقليم بالنسبة لمراكز القرار المهمة في أمريكا.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن بلاده تسعى لمساعدة أصدقائها في العراق وإقليم كردستان في إطار الحوار الاستراتيجي وحل المشاكل العالقة وتعزيز مؤسسات الدولة العراقية، فيما أكد الوفد الأمريكي على مواصلة التنسيق والتعاون بين الولايات المتحدة وقوات بيشمركة كردستان.

وفي جانب آخر من اللقاء، أكد الزعيم بارزاني على الصداقة بين شعب كردستان والولايات المتحدة، وشكر المؤسسات ومراكز القرار الأمريكي التي تنظر إلى الإقليم باهتمام، كما تمنى للقنصل الجديد النجاح في مهامه.

وناقش الاجتماع، الوضع السياسي في المنطقة والتحديات التي تواجه الحكومة العراقية والانتخابات المقبلة، فضلاً عن تأثير فيروس كورونا على القطاع الاقتصادي والمجتمع وموضوعات أخرى.