شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يعفى مدير النقل البرى والبحرى من مهامه ويضعه تحت تصرف مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، مرسوم إعفاء المدير العام للنقل البرى والبحرى عبد الحفيظ القيسى من مهامه ووضعه بتصرف رئاسة مجلس الوزراء، بعد قرار توقيفه من قبل المحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت، استناداً الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 أغسطس 2020، وفقا لما نشره حساب رئاسة مجلس الوزراء اللبنانى على تويتر.





من ناحية أخرى، أدى انفجار مرفأ بيروت إلى نزوح نحو 150 ألف امرأة، بينهن 84 ألف سيدة وفتاة فى عمر الإنجاب، بالإضافة إلى تضرر 12 ألف من ذوى الهمم، وفق تقرير للأمم المتحدة.

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وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان كانت الاهتمامات فى البداية هى الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية والغذاء والمأوى، والآن وبعد أن استقرت الكثيرات منهنّ فى منازل أو فى ملاجئ مؤقتة، باتت مخاوفهن تتعلق فى الوصول إلى الخدمات الطبية والحصول على الأدوية والمستلزمات الصحية الأخرى، بما فى ذلك معدات النظافة الشخصية.

ولفتت المنظمة في تقريرها الى أن انفجار بيروت وقع ولبنان يعاني من جائحة كـوفيد-19، وأزمة اقتصادية خانقة، وقد أدّى ذلك لفقدان الوظائف مما قلّص بشكل كبير القدرة الشرائية، ويقدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ما يقرب من 12 ألفا من ذوى الهمم قد تضرروا بسبب الانفجار.