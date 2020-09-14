تعرف على الوفد الإماراتى الإسرائيلى المشارك بمراسم توقيع اتفاق السلام بأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات أن وزير خارجيتها عبد لله بن زايد آل نهيان، سيترأس وفد بلاده بمراسم التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل.
وقالت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، إن وزير الخارجية وصل إلى واشنطن على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين، بدعوة من الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، للمشاركة فى مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".
ومن جانبها، كشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أعضاء الوفد الإسرائيلى الذى سيحضر مراسم التوقيع غدا الثلاثاء فى البيت الأبيض.
وأضافت أن الوفد سيضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الموساد يوسى كوهين ومستشار الأمن القومى ومائير بن شابات، ووزير الخارجية جابى إشكنازى.
وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو وصل اليوم الأحد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن استعداد للتوقيع غدا.
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