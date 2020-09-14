شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 734 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم الاثنين، تسجيل 734 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في ليبيا.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض - وفقًا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - إلى شفاء 579 حالة.

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