شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص بالشأن الليبى يكشف جهود مصر فى إعادة الاستقرار إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد الستار حتيته، المتخصص في الشأن الليبى، إن الدور المصرى في حل الأزمة الليبية دور قوى، حيث إن الدولة المصرية تسعى للوصول إلى حلول سياسية للأزمة في ليبيا دون تدخلات أجنبية. وأضاف في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تسعى لتخفيف العبء على الشعب الليبى، لافتا إلى أن الدور المصرى مشرف للغاية، وأن الليبيين لن ينسوا المساندة المصرية للقضية الليبية، ووقوف مصر بجانب شقيقاتها ليبيا.

وأوضح المتخصص في الشأن الليبى، أن مصر لها صوت مسموع على مستوى المجتمع الدولى بشأن المبادرات التي يتم الإعلان عنها من قبل مصر لحل الأزمة الليبية، والتي يكون لها انعكاس كبير حول التفاف المجتمع الدولى حولها، لافتا إلى أن القاهرة حريصة على عودة الاستقرار للمشهد الليبى من جديد.

وفى وقت سابق أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى في ليبيا يجريان محادثات في القاهرة. وأكد أطراف الأزمة في ليبيا فى القاهرة على التمسك بوحدة التراب الليبي، مع ضرورة التوصل إلى آلية لتثبيت وقف إطلاق النار.