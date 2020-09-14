شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ فى الولاية الشمالية بالسودان لمواجهة الكوارث الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت آمال محمد عز الدين، والية الولاية الشمالية، أمر الطوارئ رقم 4 لسنة 2020 والخاص بإعلان حالة الطوارئ بالولاية الشمالية لمجابهة الكوارث الطبيعية ومخاطر الأمطار والسيول وذلك عملا بأحكام المادة 41 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 مقروءة مع المادتين 4 (1/ز) و8(2) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997.

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ووفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، جاء أمر الطوارئ لظروف الفيضانات والسيول التى اجتاحت الولاية، وبهذا أعلنت حكومة الولاية الشمالية حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الولاية لمجابهة الكوارث الطبيعية ومخاطر الأمطار والسيول والفيضانات، اعتبارا من الخامس من الشهر الجارى ولمدة ثلاثة أشهر وتمارس السلطة المختصة السلطات فى حدود تدابير الطوارئ وهى دخول أى مبنى أو منشاة بغرض تنفيذ الأمر والاستيلاء على وسائل الحركة والآليات الثقيلة وفق حاجة الطوارئ، وكذلك الاستيلاء على المواد البترولية بأنواعها مع عدم الاخلال بظروف المواطنين وفق حاجة الطوارئ وإعطاء الأولوية فى السلع الاستراتيجية "القمح الدقيق الغاز" للمتأثرين بالأمطار والسيول والفيضانات تتخذ اللجنة ما تراه مناسبا لتحقيق أغراضها .

وتمارس اللجنة المشكلة بقرار الوالية رقم 48 لسنة 2020 السلطات والاختصاصات الواردة فى البند الرابع من هذا الأمر، وكل من يخالف أمر الطوارئ سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها فى قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 أو أى قانون آخر وعلى جميع الجهات المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.