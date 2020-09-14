تونس.. تعليق الدوام الرسمي بولايتين جراء سوء الأحوال الجوية

سوسة /ماهر جعيدان/الخليج 365أعلنت السلطات المحلية في ولايتي سوسة والمنستير، شرقي تونس، تعليق الدوام بالمؤسسات الحكومية، منذ ظهر الإثنين وحتى صباح الثلاثاء، إثر تقلبات مناخية قوية وأمطار غزيرة.

جاء ذلك في بيانين منفصلين لوالييْ سوسة والمنستير اطلع عليهما مراسل الخليج 365.

وحددت السلطات في الولايتين فترة تعليق الدوام حتى صباح الثلاثاء.

وفي حديثه للأناضول، أكد جلول جاب الله المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة (الدفاع المدني) "الانعقاد التام للجنة مجابهة الكوارث بمقر الولاية".

ودعا جاب الله، السكان إلى "توخي الحذر واليقظة"، مطالبا "سائقي العربات بجميع أصنافها إلى عدم المجازفة خاصة بتقاطع الطرقات بالأودية والمنخفضات".

وأضاف أنه "تم التدخل في عدة مناطق من ولاية سوسة إثر ارتفاع منسوب المياه".

ولم يشر المدير الجهوي للحماية المدنية إلى أي وفيات أو إصابات حتى الساعة 16.10 تغ.

وصباح الإثنين، دعا المعهد الوطني للرصد الجوي (حكومي)، التونسيين، إلى "اتباع أقصى درجات اليقظة في ولايات سوسة والمنستير والمهدية".

وتوقع المعهد تسجيل أمطار غزيرة وكميات هامة في فترة زمنية قصيرة "يمكن أن تتسبب في سيول من شأنها أن تؤثر على الأنشطة اليومية والاقتصادية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.