الجيش اليمني: تحرير منطقة بـ"مأرب" وأسر 10 حوثيين بـ"الجوف"

اليمن/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الإثنين، تحرير "منطقة مهمة" في محافظة مأرب (شرق) وأسر 10 من عناصر جماعة الحوثي، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في محافظة الجوف (شمال).

ونقل "سبتمبر نت"، وهو موقع الجيش، عن مصادر ميدانية (لم يسمها) إن "قواته تمكنت من تحرير منطقة القدة في جبهة المخدرة بمحافظة مأرب، بعد هجوم مباغت على مليشيا الحوثي، التي تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد".

ووصفت المصادر المنطقة بـ"المهمة"، من دون توضيح سبب أهميتها.

وفي الجوف، أفادت المصادر بأن "قوات الجيش نفذت هجوما سريعا على مواقع المليشيا الحوثية في موقع دحيضة شرق جبهة المزاريق".

وأضافت أن أفراد الجيش قتلوا وأصابوا العشرات من الحوثيين، وأسروا أكثر من 10 آخرين، بجانب تدمير وإحراق آليات عسكرية مختلفة، واستعادة أسلحة مختلفة.

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وأفادت بأن هذه التطورات تزامنت مع "غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات للحوثيين في جبهة المزاريق، مخلفة عددا من القتلى وتدمير آليات عسكرية مختلفة".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.

واشتدت المعارك بين الجيش والحوثيين، منذ أسابيع في جبهات عديدة، خاصة في مأرب والجوف.

ومنذ 2015، ينفذ تحالف تقوده الجارة السعودية عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية ومناهضة لقوات الحكومة الشرعية، لخدمة مصالح إماراتية خاصة.

ودفعت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، حيث يعتمد 80 بالمئة من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانبة بالعالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.