اتفاق قطري سوداني لتوفير مياه نقية لـ20 ألفا في كردفان

الدوحة/الخليج 365

وقع الهلال الأحمر القطري مع نظيره السوداني، الإثنين، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "يوفر المياه النقية لأكثر من 20 ألف نسمة من أهالي ولاية شمال كردفان السودانية".

جاء ذلك في بيان للهلال الأحمر السوداني، في ظل ما يشهده السودان من فيضانات غير مسبوقة.

وجاء التوقيع خلال زيارة الأمين العام للهلال الأحمر القطري علي بن حسن الحمادي، إلى السودان، دون تفاصيل عن مدة الزيارة.

وقال الحمادي، على هامش توقيع الاتفاق: "سعداء بتواجدنا اليوم بين إخواننا في السودان، وتوقيعنا لهذه الاتفاقية الهامة لإنشاء محطات مياه الشرب في أماكن متفرقة من ولاية شمال كردفان".

وأضاف أن أهمية هذا المشروع وتوقيته "تأتي مع ما يشهده السودان من كارثة فيضانات مدمرة تضررت منها معظم الولايات".

Advertisements

وتابع: "نعمل حاليا على تزويد المستشفيات والمؤسسات الصحية بمعدات ومستلزمات صحية لتعزيز أنشطتهم الطبية وحماية كوادرهم في مواجهة فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني".

وتواصل عدة دول أبرزها، تركيا وقطر ومصر والعراق والسعودية، إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان، لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت البلد وتسببت بتشريد آلاف السكان.

والسبت، أعلنت الداخلية السودانية، أن حصيلة قتلى السيول والفيضانات بلغت 106، وإصابة 54 آخرين، فيما بلغ عدد المنازل المتضررة أكثر من 70 ألفا.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.