الحوثي: إسرائيل تستعد للتواجد في اليمن بحماية من التحالف

عزيز الأحمدي/الخليج 365

أعلن عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، مساء الإثنين، أن إسرائيل بدأت التحضير للتواجد في البلاد، بحماية من التحالف العربي، بقيادة السعودية.

يأتي ذلك عشية توقيع كل من الإمارات والبحرين، وهما حليفتان للرياض، اتفاقيتين في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتنضمان إلى كل من الأردن عام 1994 ومصر في 1979.

وأضاف الحوثي، في كلمة متلفزة، أن "الدور السعودي والإماراتي وآل خليفة (الأسرة الحاكمة في البحرين) في العدوان على اليمن بات واضحا أنه في سياق تنفيذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية"، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014. فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية ومناهضة لقوات الحكومة الشرعية، لخدمة مصالح إماراتية خاصة.

وتابع: "عندما تمكنوا (التحالف) من السيطرة على المحافظات الجنوبية بات لدى الأمريكيين قاعدة في مطار الريان بحضرموت (شرق)، ويتواجدون في شرورة (شمال) وإلى حد ما في عدن (جنوب)".

وزاد بأن "إسرائيل بدأت تحضر لتواجد لها في اليمن عبر أدواتها وبحماية تحالف العدوان (يقصد التحالف العربي)".

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ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من قيادة التحالف.

ونظم عشرات من أنصار الحكومة اليمنية، في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقفة احتجاجية في محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرق)، رفضا لأي تواجد إسرائيلي في الجزيرة، التي تحتل موقعا إستراتيجيا في المحيط الهندي، وتسيطر عليها قوات جنوبية مدعومة إمارتيا.

وذكر موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية، نهاية أغسطس/آب الماضي، أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى.

ونقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية أن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين زار الجزيرة مؤخرا وفحص عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو انفصالي مدعوم من الإمارات، على مدينة حديبو عاصمة سقطرى، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، في خطوة اعتبرتها الحكومة "انقلابا على الشرعية".

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.