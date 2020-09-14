قطر: وقفنا بشكل قوي في وجه الحصار بعد تطوير علاقتنا الدولية

الدوحة/ الخليج 365

أكد وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني٬ الإثنين، أن بلاده "تقف في وجه الحصار بشكل قوي بعد أن طورت علاقتها بالأسرة الدولية".

جاء ذلك خلال كلمه له في افتتاح النسخة الثالثة من الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والمقررة أن تنتهي اليوم.

حضر الجلسة رفيعة المستوى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي٬ ووزير التجارة الأمريكي ويلبر روس٬ وعلي شريف العمادي وزير المالية القطرية.

وأكد وزير خارجية قطر، تطلع بلاده إلى توسيع العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية مع واشنطن في 2021.

وتقدم بالشكر إلى واشنطن لدعمها وساطة الكويت لحل قضية الحصار على أساس سيادة واستقلال قطر.

كما شكر جهود واشنطن في دعم المبادرة الكويتية الهادفة إلى رفع الحصار عن قطر.

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واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وقطعت إثرها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.

وحتى اليوم، لا توجد بوادر لحل الأزمة رغم محاولات الوساطة.

وأكد وزير خارجية قطر على أن التقدم في في المصالحة الأفغانية يعكس مدى التعاون المشترك بين البلدين.

وشهدت الدوحة، في 29 فبراير/ شباط الماضي، توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية و"طالبان" يمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.

وتعاني أفغانستان حربا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، في الولايات المتحدة.

وعقد الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الأول في واشنطن، في 30 يناير/ كانون ثان 2018، وشهد التوقيع على مذكرة تفاهم، تم الاتفاق بموجبها على تحويل الحوار الاستراتيجي بين البلدين إلى حوار سنوي يعقد كل عام مرة في إحدى عاصمتي الدولتين.‎

وانعقدت نسختان من الحوار القطري الامريكي، أولهما بواشنطن في 2018 والثانية بالدوحة 2019.

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