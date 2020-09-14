"فيسبوك" تطلق تقنية مشاهدة مقاطع الفيديو معاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم، أن مستخدميها سيصبح بإمكانهم الآن مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائهم عبر الإنترنت باستخدام تطبيق ماسنجر للتراسل، ما يتيح لهم رؤية ردود فعلهم الفورية.



وستتيح خاصية "واتش توغيذر" للمستخدم أن يضيف ما يصل إلى ثمانية أشخاص عبر اتصال بالفيديو، وما يصل إلى 50 شخصاً من خلال أداة (ماسنجر رومز) للاتصال عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وأطلقت الشركة الأداة في يوليو، مع تطلعها إلى سحب البساط من تطبيق زوم لاتصالات الفيديو الذي أصبح اسماً مألوفاً بعد الطفرة في الطلب على استخدام تلك المنصة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتنضم شركة فيسبوك إلى تهافت الشركات للهيمنة على سوق "البقاء في المنزل" مع تحول الملايين إلى المنصات الإلكترونية للتواصل بغرض العمل والحياة الاجتماعية والدراسة وسط مخاوف صحية من جائحة كوفيد-19.

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وأوضحت رئيسة مبيعات "مسنجر" أوليفيا غرايس لوكالة فرانس برس أن "فيسبوك" تهدف إلى "إيجاد طريقة جديدة لتجربة مشاهدة فيلم جماعياً"، بعد أشهر من التباعد الاجتماعي بسبب جائحة كوفيد-19.

ويمكن للمستخدمين خلال اتصال هاتفي فيما بينهم أن يقرروا مشاهدة أي نوع من البرامج والأفلام المتاحة على "فيسبوك ووتش"، فتظهر على الشاشة صورة ما قرروا مشاهدته، إلى جانب صور أفراد المجموعة المشارِكة، ما يتيح لكل منهم رؤية ردود فعل الآخرين بالتزامن.

وسيكون هذا الخيار ممكناً خلال المحادثات التي يمكن أن يشارك فيها ثمانية أشخاص حداً أقصى، أو عبر غرف المحادثة "مسنجر رومز" التي يمكن أن يكون موجوداً فيها عدد أكبر من المشاركين يصل إلى خمسين.

وزاد استخدام الاتصالات بتقنية الفيديو بشكل كبير خلال الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وراجت مؤتمرات الفيديو إن لأغراض العمل أو لاستخدامات اجتماعية.

وأشارت "فيسبوك"، في بيان، إلى أن "أكثر من 150 مليون اتصال فيديو تُجرى عبر مسنجر يومياً، فيما تُرسَل بواسطتها أكثر من 200 مليون مقطع فيديو".

وبادرت الشركة العملاقة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي إلى إضافة وظائف عدّة في هذا المجال خلال مرحلة الحجر، من بينها "مسنجر رومز".