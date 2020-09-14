الصحة الإماراتية: تجارب لقاح فيروس كورونا مبشرة

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الصحة أنه: "تم تجربة اللقاح على 1000 متطوع يعانون أمراض مزمنة ولم تحدث أية مضاعفات"، مؤكدا أن "النتائج الأولية مشجعة من ناحية وجود المضادات في الجسم والدراسة ما زالت مستمرة".
وأوضحت أن: "نتائج التجارب السريرية في دولتنا تسير نحو الطريق الصحيح، وكافة الاختبارات التي أجريت نجحت حتى الآن".
وعن الحصيلة اليومية، أفادت الوزارة بـتسجيل 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و530 حالة شفاء، وعدم تسجيل أي حالة وفاة اليوم.
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