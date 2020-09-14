وقال إشتيه: "يدرس مجلس الوزراء التوصية للرئيس تصويب علاقة فلسطين مع الجامعة العربية، التي تقف صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها التي لم ينفذ منها شيء أصلا، والتي أصبحت رمزا للعجز العربي".
وأضاف: "وندعو الدول العربية إلى رفض الخطوة الإماراتية البحرينية وعدم المشاركة في الاحتفالات المقامة غدا".
ووصل صباح اليوم وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر وصفتها بـ"رمز العجز العربي".. الحكومة الفلسطينية تشن هجوما على جامعة الدول العربية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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