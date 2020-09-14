شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن أن الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد قد تجاوزت 8 ملايين فحص منذ بدء الجائحة، موضحة أنه تم تسجيل 777 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك بعد إجراء 61,266 فحصاً جديداً، وبذلك يصل العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 80,266 حالة، وذلك وفق وسائل إعلام اماراتية.
كما أعلنت عن تسجيل 530 حالة شفاء يرتفع معها العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 69,981 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وبناءً على البيانات السابقة يبلغ عدد المرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج 9,886 حالة.
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