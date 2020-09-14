شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وماليزيا يبحثان دعم وتطوير العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير مع وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين، سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي الذي تم إجراؤه اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - المستجدات والقضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

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