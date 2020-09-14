شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والسعودية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بكافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي مع السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري، العلاقات الأخوية بين البلدين، والعمل على تعزيزها في المجالات كافة.

وأضاف الأعرجي - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الاثنين/ -: "أن العراق يسعى إلى تعزيز وتطوير علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي والدولي بما يخدم شعوب المنطقة والعالم ويثبّت دعائم الأمن والاستقرار، الذي يعود بالنفع والخير على الجميع".

وأشاد بدور المملكة ومواقفها المشرفة، مؤكدًا سعي العراق إلى فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك مع المملكة، وتبادل الخبرات بين البلدين وفي جميع المجالات.

من جهته.. قال السفير السعودي: "إن المملكة تسعى إلى تطوير العلاقات مع العراق في المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين"، منوهًا باستعداد المملكة للتعاون مع العراق في مجالات النفط والطاقة والاقتصاد، إلى جانب العمل على فتح القنوات الأمنية بين البلدين.

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