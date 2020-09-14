شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل يؤكد لصحيفة إماراتية أهمية اتفاق السلام فى تحقيق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جابى اشكنازى، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تمثل اتفاقاً تاريخياً سيؤدى إلى تغيير كبير فى الشرق الأوسط.

وأضاف فى مقابلة مطولة مع صحيفة الاتحاد الإماراتية، سيتم نشرها غدا، قائلا: إن الاتفاقية تزيد من عمق الفهم بأن الوقت قد حان للمضي قدماً، وأنه يجب ألا نبقى عالقين بشكل دائم في الماضي لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد أن محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، قائد حقيقي يقود شعبه إلى الازدهار والنجاح، قائلا "نقدر رؤيته ودوره الريادي بقراره الشجاع الذي يدخله كتب التاريخ مع قادة السلام في العالم".

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وتابع المسئول الإسرائيلى، "سنعمل على التعاون الكامل والواسع والشامل مع حكومة الإمارات، ويسعدنا العمل على تنفيذ المعاهدة".

وشدد على أن المعاهدة ستسمح بمعالجة التحديات المشتركة، خصوصاً في الأمن والاستقرار الإقليمي، والتحديات العالمية مثل التغير المناخي والتصحر، وفيروس كورونا، كما أنها ستساهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وستمهد للتعاون في مجموعة من المجالات لمواجهة التحديات المشتركة.

وصرح بأن ردود الفعل الإيجابية من مواطني الإمارات في مواقع التواصل الاجتماعي، ملأت قلوبنا دفئاً وزرعت فينا الأمل بالسلامة والصداقة بين الشعوب على حد تعبيره.

يأتى ذلك بينما تتوجه الأنظار غدا، الثلاثاء، نحو الولايات المتحدة الأمريكية حيث يستضيف البيت الأبيض الوفود العربية من كلا من دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، لتوقيع اتفاقيتى السلام مع إسرائيل، وعشية التوقيع،وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى إلى واشنطن نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويترأس وزير الخارجية الإماراتى وفدا رسميا يضم كبار المسؤولين الإماراتيين للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بعد غد الثلاثاء بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل حسبما جاء فى وكالة أنباء وام الإماراتية.

كما يضم الوفد الإماراتى، عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعلي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وهند مانع العتيبة مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بالوزارة وعدد من المسؤولين.