شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات هاتفية بين وزراء البحرين وإسرائيل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرى اتصال هاتفى بين الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمى وزير شئون الدفاع بمملكة البحرني ونظيره وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، تم خلاله مناقشة أهمية (اتفاقية ابراهام) مع دولة إسرائيل للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي.

ووفقا لما ورد في وكالة الأنباء البحرينية، في ختام المحادثة، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي استضافة شريكه البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار معا.

كما جرى اتصال هاتفي صباح اليوم بين زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين و اوفير اكونيس وزير التعاون الإقليمي بدولة إسرائيل تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين و دولة إسرائيل والتي تم إعلانها بعد الاتصال الهاتفي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتم خلال الاتصال مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام مما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، علما بأن المنطقة مقبلة على طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية مما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل متطلعين للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.