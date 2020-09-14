شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تؤكد تأييد جميع القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فرنسا، إن جميع القوى السياسية اللبنانية أيدت تشكيل حكومة لبنانية سريعا وعليها ترجمة هذا التعهد إلى أفعال دون تأخير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، فضل رئيس الوزراء مصطفى أديب، المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، التريث في تقديم تشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وأفسح المجال أمام مزيد من المشاورات، بعد أن كان من المفترض أن يقدم تشكيلته الاثنين خلال الزيارة التي قام بها إلى القصر الجمهوري. وقبل 24 ساعة من المهلة التي أعطاها الرئيس الفرنسي لتشكيل حكومة، يدل هذا التريث بشكل أساسي على حجم العراقيل التي تقف أمام تشكيلة يمكن اعتبارها استثنائية في لبنان، خصوصا أنه كان من المتوقع أن تكون حكومة مصغرة لا تضم أسماء محسوبين على الأحزاب، في ظل ضغط فرنسي ودولي على المسؤولين لتسهيل عملية التشكيل.

وصل رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب الاثنين إلى قصر بعبدا، إذ كان من المقرر أن يقدم إلى الرئيس ميشال عون تشكيلته حكومته الجديدة، ليعلن على إثر هذا الاجتماع أن الرئيس المكلف فضل التريث في تقديم تشكيلته سعيا نحو مزيد من المشاورات قائلا: "إن شاء لله خير"، من دون تحديد موعد آخر لتقديم تشكيلته. علما أن هذا اللقاء هو الثالث بين عون وأديب منذ تكليفه في 31 أغسطس.