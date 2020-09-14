السعودية وتونس تبحثان دعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ،خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، سبل دعم و تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزيرين استعرضا ،خلال الاتصال، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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