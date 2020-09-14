شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة سعودية لرئاسة نادٍ رياضي تؤكد: سأصعد بـالنادى لدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سابقة من نوعها قدَّمت سيدة سعودية من منطقة الجوف ملف ترشُّحها لرئاسة نادٍ رياضي بالمنطقة، بحسب وسائل اعلام سعودية. وتنتظر عواطف السهو موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية للنادي، متمنية أن تكون أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب.

وفيما تستعد هذه السيدة - بحسب تقرير منصور المزهم لنشرة التاسعة على قناة mbc - لخوض منافسة على كرسي زوجها، الرئيس الحالي للنادي، فإنها تتنافس ضمن قائمتين، تضمان أكثر من 15 عضوًا، وهي العنصر النسائي الوحيد بينهم.

وكشفت عواطف السهو أول سيدة مرشحة لرئاسة نادٍ رياضي في السعودية لـ«عكاظ»، عن أسباب ترشحها لرئاسة نادي القلعة السعودى في منطقة الجوف، بعد نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي برئاسة زوجها أحمد السهو.

وقالت عواطف «إنها سعيدة جدا بعد تقديم ملفها الانتخابي وصدور القرار»، مشيرة إلى أنها سجلت نفسها كأول سيدة سعودية كمرشح لرئاسة ناد رياضي.

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وأضافت: "لدي الخبرة الكافية لإدارة «القلعة»، لاسيما أنه يتمتع بشعبية كبيرة في منطقة الجوف وخارجها وله تاريخ عريق".

وعن انتمائها، أكدت أنها مشجعة قلعاوية وتكن كل الاحترام لجميع الأندية، وفضلت خوض التجربة، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، وإيمانًا بالدور المحوري للمرأة، ولأنها ركن أساسي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أنها حظيت باهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، وتبوأت مكانًا یلیق بها ويعزز من نجاحاتها على جميع الصُعُد.

وحول خطتها للعمل بنادي القلعة وخاصة وهو يقبع في دوري الدرجة الثانية على مستوى كرة القدم، ألمحت عواطف السهو إلى إمكانية تفعيل دور الاستثمار مع وجود منشأة رياضية متكاملة، واعدة أهالي الجوف بالارتقاء بنادي القلعة في الصعود إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ومن ثم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى فتح المجال للمرأة بالمشاركة عبر العمل والألعاب المناسبة لها.

وحول طموحها للوصول لمناصب رياضية عبر الاتحادات المختلفة، قالت: الكلام سابق لأوانه.. الآن أنتظر الفوز بالانتخابات، فخدمة الوطن شرف في أي موقع، ومع وجود الفرصة للمرأة في شتى المجالات سنبدع ونرفع راية الوطن في كافة المحافل.