شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح من مدارس ناجحة في تجربة «التعليم عن بُعد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - ملاحظة: كتم الصوت موسقى في المقطع

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت إدارة تعليم الطائف مقطع فيديو وثقت من خلاله مجموعة من التجارب الناجحة في مجال التعليم عن بعد، لاسيما في ظل انتشار جائحة كورونا واتجاه معظم الدول لتجربة التعليم عن بعد.

ووجهت تعليم الطائف، عبر حسابها في “تويتر”، 5 نصائح من مدارس ناجحة في تجربة التعليم عن بعد كما يلي:

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– توفير تجربة صف حي: من خلال الاعتماد على تجربة صف حي أكثر من الاعتماد على مقاطع فيديو مسجلة مسبقا من خلال استخدام تطبيقات مثل زووم، أو برامج مايكروسوفت تيمز والتي تتيح التواصل مباشرة مع الطلاب.

– توفير ساعات مكتبية عن بعد: وذلك لتقديم الدعم الشخصي للطلاب الذين يواجهون تحديات في استخدام التقنية.

– إشراك الأهالي بطرق مختلفة: من خلال تكثيف التواصل مع الأهل لتحفيزهم على متابعة أبنائهم ولو بمجرد السؤال.

– استمرار اجتماعات المعلمين والإداريين: بشكل مستمر ويومي لمناقشة التحديات والفرص وتبادل الخبرات.

– تكثيف الإرشاد الطلابي: من خلال توفير ساعات إرشاد طلابية عن بعد للطلاب للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم وطمأنتهم.