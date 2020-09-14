شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت المعين حديثاً لدى المملكة.
وتمنى معاليه، للسفير سيمونت التوفيق في مهام عمله الجديدة.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
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