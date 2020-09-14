وزير المالية القطري: التعاون بين واشنطن والدوحة في مجال الدفاع تطور كثيرا

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القاهرة– سبوتنيك. ولفت الوزير في كلمته خلال افتتاح جلسات الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري، اليوم الاثنين، بالدوحة، إلى أن بلاده تستهدف تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في مجالات أخرى منها النفط والغاز والملاحة.

وأشار العمادي إلى "التعاون في مجال الدفاع مع الولايات المتحدة تطور كثيرا منذ 2018، وتستهدف تنويع مجالات التعاون مثل تعزيز التعاون في مجال الملاحة والنفط والغاز".

وأضاف "اليوم نعزز الشراكة لتعزيز النمو بكلا بلدينا.. والعلاقات بين بلدينا لا تحددها حجم التجارة ولكن الأهداف المشتركة في التصدي للإرهاب وتمويله".