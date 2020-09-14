وزير المالية القطري: التعاون بين واشنطن والدوحة في مجال الدفاع تطور كثيرا

© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hook
وأشار العمادي إلى "التعاون في مجال الدفاع مع الولايات المتحدة تطور كثيرا منذ 2018، وتستهدف تنويع مجالات التعاون مثل تعزيز التعاون في مجال الملاحة والنفط والغاز".
وأضاف "اليوم نعزز الشراكة لتعزيز النمو بكلا بلدينا.. والعلاقات بين بلدينا لا تحددها حجم التجارة ولكن الأهداف المشتركة في التصدي للإرهاب وتمويله".
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