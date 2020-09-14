الحوثي يهاجم السعودية والإمارات ويتحدث عن "حرق القرآن والإساءة للرسول"

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وأضاف أن "الدور الأساسي في العداء لأمتنا تقوم به إسرائيل وأمريكا، ولديهم أعوانهم في الشرق والغرب. الصهاينة اليهود وأمريكا هم أئمة الكفر في هذا الزمن".
وتابع: "الصهاينة والأمريكيين يحرقون القرآن ويسيئون للرسول الأعظم بشكل مباشر ويتآمرون على مقدسات الأمة في فلسطين ومكة والمدينة، ووصلت بهم الإساءة إلى إدخال الصهاينة إلى المسجد النبوي الشريف".
وأردف أن "المتجهون في صف أعداء الأمة، موقفهم اليوم كما موقف هشام بن عبد الملك حين انزعج من انتهار اليهودي الذي شتم رسول الله صلى الله عليه وآله. النظام السعودي والإماراتي وآل خليفة وأمثالهم الذين يقفون في صف عدو الأمة، أصبحوا اليوم أعداء لها وخطرا عليها".
وحول الموقف العربي قال الحوثي إن
موقف ما يسمىبالجامعة العربية من التطبيع مع العدو الإسرائيلي لم يكن مفاجئا لنا بل كان متوقعا، ونتوقع أن يكونوا جبهة واحدة وصريحة مع الصهاينة.
وأردف: "نحن في لاتجاه المشرف الصحيح، نقف فيه رافعين رؤوسنا بكل اعتزاز، أما الآخرون في موقف خزي وحالة سيئة جدا. معنيون أن نواصل مشوارنا في التصدي للعدوان لأنه الموقف الصحيح، وكلما عملنا أكثر نكسب بذلك الشرف والفوز في الدنيا والآخرة".
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