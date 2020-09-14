لرفض الرئاسة مقابلته ... طالب يحرق نفسه داخل جامعة خاصة بالأردن

ووفقا لوكالة"سرايا" المحلية، فإن مصدر أمني أكد أن الشاب قام بإحراق نفسه وجرى إسعافه الى مستشفى الحمايدة ونقله بعدها إلى مستشفى البشير وهو قيد العلاج ووصفت حالته العامة بالبالغة.

وأشارت بعض المصادر إلى أن الشاب أقدم على إحراق نفسه بسبب رفض رئاسة الجامعة مقابلته بعد تقديم طلبات بذلك عدة مرات.

في غضون ذلك، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين أنها تتابع بشكل حثيث ومستمر قضية الطالب الذي قام بإحراق نفسه في جامعة الإسراء.

وأضافت الوزارة بأنها قد طلبت من رئيس الجامعة تزويد الوزارة بتقرير مفصل وكامل يبين حيثيات الحادثة كاملة، مشيرة إلى أن "الحادثة تعتبر مؤشرا خطيرا لابد من الوقوف عندها ودراسة الدوافع، التي تقف خلفها والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث حفاظا على أبنائنا الطلبة".