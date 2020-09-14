السعودية تحدد الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة

ونقلت صحيفة "عاجل" عن وزارة الداخلية السعودية، أن الفئات المسموح لها بالسفر تشمل العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم، من الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة.

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وبيّنت الوزارة، كذلك يُسمح للعاملين بوظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، حيث إنهم يعدون من الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية، على أن رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم، من الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة وفقًا لوزارة الداخلية.

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وكذلك المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، والطلبة المبتعثون، والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص، والمتدربون في برامج الزمالة الطبية.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه من الفئات المسموح لها بالسفر، من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة حالتا، لمّ شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، أو وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة، وأخيرا المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد قررت رفع القيود على سفر مواطنيها ودخولهم إليها بشكل كامل، بعد تاريخ الأول من يناير /كانون الثاني المقبل، في ظل معطيات ارتفاع وتيرة تفشي وباء "كوفيد-19" في دول العالم.