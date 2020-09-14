ونقلت صحيفة "عاجل" عن وزارة الداخلية السعودية، أن الفئات المسموح لها بالسفر تشمل العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم، من الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة.
© AP Photo / Evan Vucci
وأكدت وزارة الداخلية، على أن رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم، من الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة وفقًا لوزارة الداخلية.
وكذلك المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، والطلبة المبتعثون، والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص، والمتدربون في برامج الزمالة الطبية.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه من الفئات المسموح لها بالسفر، من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة حالتا، لمّ شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، أو وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة، وأخيرا المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد قررت رفع القيود على سفر مواطنيها ودخولهم إليها بشكل كامل، بعد تاريخ الأول من يناير /كانون الثاني المقبل، في ظل معطيات ارتفاع وتيرة تفشي وباء "كوفيد-19" في دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تحدد الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.