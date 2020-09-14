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العراق يؤكد التوصل لخيط يكشف قريبا عن الأشخاص المتورطين فى اغتيال الهاشمي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص متورطين باغتيال الهاشمي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 

وأضاف المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أن الحكومة ملتزمة بتهيئة الأجواء للانتخابات النيابية المبكرة، لافتا إلى أن موقف العراق يتمثل بالسعي لعدم التصعيد في المنطقة.

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وأوضح المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أن موازنة 2020 أمّنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وفى وقت سابق، ذكر التليفزيون العراقي، فى نبأ عاجل اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أجرى تغييرات بمناصب حكومية عدة تشمل محافظ البنك المركزي.

 

وأمس، قال رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى إن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين.

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